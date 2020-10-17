Москва, , 17:30 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Берлин уверен в том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено, вызвало споры в сети. Пользователи поделились своим мнением 17 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть пользователей выразила согласие с тем, что когда-нибудь газопровод действительно будет построен. Но они указали, что его актуальность со временем может потеряться.

«Может быть и будет, но, судя по происходящему, далеко не скоро. Вопрос в том, насколько на то время он будет актуален для России. Вытрепали все нервы: сначала зарубили Южный, а теперь и Северный. На кой чёрт вы вообще нужны? Покупайте у американцев и живите с миром. Вот только насколько ваш товар будет конкурентен?», — написал Сергей К.

Другие пользователи указали на то, что России следовало бы отказаться от идеи с «СП-2» и перевести своё внимание на газификацию Российской Федерации. Они уверены, что если Европе действительно будет нужен российский газ, то она попросит его сама.

«Взяли бы и плюнули на Европу. И своих людей газифицировали бы, а также вложили бы все средства в собственную страну. А дивиденды собирали бы платежами. Если, вдруг, Европа замёрзнет, то она придёт к России сама», — пишет Наталья Н.

Отдельные пользователи считают, что строительство «Северного потока — 2» является только политическим решением и несильно оправдано экономически. Таким образом, думают они, Россия хотела установить крепкое взаимодействие с европейскими элитами.

«Не думаю, что все эти затеи с этими потоками хоть в Германию, хоть в Турцию, хоть в Китай как-либо оправданы экономически. Вот их политическая составляющая неоспорима. Для европейских покупателей российского газа (нефти) можно назначать любую разумную цену и торговать на своей границе. Разумная цена должна быть в пределах, обеспечивающих российскому государству нынешнюю прибыль от продажи газа (нефти) потоками. Покупатели будут, поскольку цена будет на более низком уровне от приобретения американского сжиженного газа», — считает пользователь vmd1938.

Нашлись и те, кто указал на то, что российский газ продаётся в Европе по невероятно дешёвым ценам. Пользователи сравнили стоимость газа и пришли к выводу, что в России данный вид топлива стоит дороже, даже, несмотря на то, что добывается он у нас.

«Цены на газ опустились до многолетних минимумов, причём стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров. Это почти в два раза ниже, чем на границе России, в Смоленской и Псковской областях, где газ стоит порядка 60 долларов. И даже дешевле, чем в Ямало-Ненецком автономном округе, то есть фактически «на скважине», — поделился наблюдениями Владимир.

Напомним, 17 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено».