Москва, , 16:49 — REGNUM Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов не исключил вероятность того, что в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет продлен. Об этом 17 октября он заявил в эфире Первого канала.

Дипломат отметил, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп может предпринять определенные меры, которые не позволят новой администрации продлить действие ДСНВ.

«Я исхожу из сегодняшней реальной ситуации. Не исключаю, что будут сделаны нынешней администрацией шаги, которые не позволят будущей администрации принять решение в отношении продления этого договора, даже так», — отметил Антонов.

Также посол выразил сожаление по поводу позиции администрации Трампа по данному вопросу.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам продлить действие ДСНВ на один год, без предварительных условий. В США назвали инициативу «обреченной на провал».