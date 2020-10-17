Москва, , 16:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили реализацию имеющихся договоренностей в формате «ОПЕК плюс». Об этом сообщает 17 октября пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей лидеры двух стран вновь «подчеркнули готовность к дальнейшей тесной координации на данном направлении».

Кроме того, Путин и Аль Сауд обсудили также тематику взаимодействия двух стран в борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда обсуждалась ситуация на мировых рынках нефти и газа.

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