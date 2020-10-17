Москва, , 16:11 — REGNUM Допрос американскими спецслужбами журналиста RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили комментарии 17 октября в сервисе Яндекс.Новости.

США и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Представляю какой бы поднялся вой и лай, сделай бы наши силовые структуры хоть бледную тень чего-то подобного», — отметил Борис С.

Многие граждане призвали российские власти привести в действие ответные меры в отношении представителей СМИ из США. Граждане оказались сильно возмущены произошедшим и хотят добить справедливого возмездия.

«Почему бы у нас американского журналиста не допрашивать столько же часов? Зеркально», — задаётся вопросом пользователь Галина Ч.

Другие пользователи были возмущены «слабой», как они считают, позицией диппредставительства России, которое потребовало от США объяснений по факту случившегося. Граждане потребовали от МИД России более активных и уверенных шагов для того, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

«Пора привыкнуть, что на все наши запросы у США и НАТО нет ответа. Они же партнёры», — написал пользователь «ВВС».

Большое количество комментаторов желают не просто зеркальных мер от российского руководства. Пользователи хотят, чтобы допрос прошло больше журналистов, и чтобы допрашивали их дольше.

«Опять заныли. Какие к чёрту объяснения? Они уже давно «послали» нас со всякими объяснениями. Задержать их журналистов в России, да не одного, а пяток, и не на два часа, а на шесть. Вот это и будет «выражением» возмущения», — считает Владимир.

Многие пошли дальше и предлагают закрывать посольства тех стран, которые ведут агрессивную политику в отношении России. К пример. Граждане хотят, чтобы на территории Российской Федерации были закрыты представительства США, Англии и Украины.

«Пора в России посольства таких стран, как США и Англии, закрывать. Они применяют к нам санкции и поддерживают фашистский режим на Украине. И депутатов я не пойму. Как и почему не ставится вопрос о том, чтобы закрыть украинское посольство на территории нашей страны? Нечего им делать и находиться здесь, если мы захватчики и враги для них», — написал Евгений.

Напомним, 17 октября стало известно, что в аэропорту Нью-Йорка спецслужбами США был задержан и допрошен российский журналист RT Константин Рожков.