Баку, , 16:02 — REGNUM Семь сел и город Физули в Нагорном Карабахе взяли под свой контроль вооруженные силы Азербайджана. Об этом сообщил в субботу, 17 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев на странице в соцсети Twitter.

Ильхам Алиев President.az

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»Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели и город Физули, — написал глава государства. — … Карабах — это Азербайджан!»

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября в пресс-службе премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщили, что Армения направила в столицу России военных на встречу с делегацией Азербайджана в целях обсуждения механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

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