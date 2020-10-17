Бишкек, , 15:45 — REGNUM Члены центральной избирательной комиссии Киргизии предложили провести повторные выборы в парламент 20 декабря 2020 года, сообщается 17 октября в пресс-службе ЦИК.

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Указанную дату предложили для того, чтоб была возможность до конца 2020 года подвести итоги голосования.

«Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов на 20 декабря, с тем чтобы имелась возможность подвести итоги голосования и результаты выборов еще в 2020 году», — сообщает пресс-служба ЦИК.

Повторные парламентские выборы будут назначены ЦИК республики после внесения парламентом изменений в законодательство о выборах, касающихся снижения избирательного порога прохождения в парламент, а также снижения размера избирательного залога; изменения порядка применения права смены адреса для голосования; а также урегулирования на законодательном уровне вопросов касающихся участия в повторных выборах политических партий, действия которых послужили основанием для признания результатов выборов недействительными.

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Напомним, ранее в ЦИК Киргизии назвали вероятную дату голосования на досрочных выборах президента.