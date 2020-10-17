Москва, , 15:44 — REGNUM Заявление постпреда России при Европейском Союзе Владимира Чижова о том, что отношения России и Европы достигли низшего уровня, вызвали обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили комментарии 17 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Многие пользователи оказались уверены в том, что Европейскому Союзу неинтересно ни мнение России, ни её какие-либо ответные меры. Граждане связали это с тем, что, несмотря на разногласия на дипломатическом уровне, тем не менее, Россия постоянно предлагает выгодные для Европы экономические предложения.

«Европе фиолетово до РФ. В 2020 году произошло то, чего нельзя было себе представить последние 20 лет: в России стали платить за газ больше, чем жители Европы, в том числе западной. «Газпром» повысил цены для внутреннего рынка и продолжает снижать их для европейских покупателей», — поделился Искандер.

Часть граждан считает, что даже при полном разрыве отношений между Европой и Россией отечественные чиновники не откажутся от своей мечты перевезти в страны ЕС членов своих семей. Тем более на ситуацию не сможет повлиять тот уровень отношений, который сложился сейчас.

«Неужели наши чиновники продадут в Европе свои дома и вернут деньги в Россию. А всякие Абрамовичи приедут жить на ПМЖ на Чукотку?», — пишет пользователь под псевдонимом «КМА».

В комментариях разгорелся спор вокруг санкций, которые Запад ввёл против России из-за якобы отравления блогера Алексея Навального. Большинство пользователей решило указать на то, что санкции вводятся персонально против конкретных представителей власти, что не может повлиять на российский народ.

«Санкции ввели не против России, а против чиновников. Значит правильно! Теперь будут лечиться у нас дома, а не по «заграницам». Денежки надо было оставлять на Родине. Тогда не надо было бы переживать», — написал «Победитель».

Отдельные граждане считают, что вина, за ухудшающиеся отношения между Россией и Европой, а также введение санкций, лежит на плечах представителей власти. Более того, в случае принятия ответных мер, может пострадать только народ России, потому что Европа не столь зависима от Российской Федерации, считают люди.

«Зеркальные меры они примут? Запретят себе и своим детям выезд в ЕС? Зеркальщики… Они могут только меры принять для ухудшения жизни народа нашей страны», — считает «Брок».

Напомним, постпред России при ЕС Владимир Чижов сделал заявление, согласно которому отношения России и Евросоюза достигли низшего уровня за последние годы после введения санкций из-за якобы отравления блогера Алексеем Навальным.