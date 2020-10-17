Москва, , 14:07 — REGNUM Постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов констатировал, что отношения России и ЕС достигли низшего уровня за последние годы после введения санкций в связи с инцидентом с оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Об этом он заявил сегодня, 17 октября, журналистам.

По словам Чижова, решение евробюрократов ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным подтвердили худшие опасения российской стороны.

«Это решение подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время», — сказал Чижов.

Постпред России в Брюсселе подчеркнул, что обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения — очень «хилое». О моральной стороне вопроса вообще говорить не приходится.

Также Чижов напомнил, что Франция и Германия, которые продавливали общеевросоюзные санкции против России по делу Навального, так и не предоставили своим союзникам никаких доказательств того, что блогер был действительно отравлен. Кроме того, не было предоставлено никаких доказательств, что те российские граждане, которые попали под эти санкции, имеют хоть какое-то отношение к инциденту с Навальным.

«Разумеется, мы расцениваем эти рестрикции так же, как и все предыдущие: как односторонние незаконные меры. В мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить санкции, — это Совет Безопасности ООН», — подчеркнул Чижов.