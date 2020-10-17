Минск, , 14:08 — REGNUM В Минске в ходе освещения несанкционированной акции протеста студентов сегодня, 17 октября, задержали корреспондента РИА Новости, которого после проверки документов отпустили, сообщает со ссылкой на своего корреспондента РИА Новости.

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По информации белорусского издания TUT. BY в Минске также были задержаны корреспондент TUT. BY и корреспондент БелаПАН Всеволод Зарубин. Со ссылкой на читателей издание также сообщает, что возле Минского государственного лингвистического университета правоохранители задержали от семи до десяти человек, в числе которых были девушки.

Напомним, сегодня, 17 октября, в Минске проходит так называемый марш Молодости, в котором участие принимают студенты ВУЗов белорусской столицы. Также сегодня в Белоруссии проходит так называемый женский марш. Акции протеста организованы оппозиционными telegram-каналами.