17 октября 2020 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 13:32 — REGNUM Обычно информационные сообщения и аналитические материалы РИА Новости по российско-японским отношениям корректны и с достаточной степенью тщательности выверены. Однако вчерашняя информация «Лавров и глава МИД Японии обсудили реализацию проектов на южных Курилах» заставляет дать некоторые комментарии.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, РИА Новости отмечает: «В ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. При этом не должны нарушаться юридические позиции обеих стран».

Во-первых, формулировка «не должны нарушаться юридические позиции обеих стран» односторонне японская. В опубликованных высказываниях российских руководителей ее обнаружить не удалось. Напротив, есть указания на то, что Москва исходит из того, что любая хозяйственная деятельность японских компаний и граждан должна проходить при соблюдении российского законодательства и никак иначе.

Известно сделанное сразу после завершения переговоров лидеров двух стран о «совместной хозяйственной деятельности» заявление помощника президента РФ по международным вопросам Юрия Ушакова о том, что совместная деятельность будет вестись строго по российским законам. Нет подтверждения российской стороны и заявления теперь уже бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что якобы по договоренности с Путиным речь шла о совместной экономической деятельности на южных Курилах в рамках какой-то новой «особой юридической системы». По сообщениям из Токио, в телевизионном интервью сразу после завершения визита глава японского правительства объявил, что речь идет о чем-то «беспрецедентном». По его словам, «совместная экономическая деятельность на островах будет вестись вне рамок японского или российского законодательства, чтобы не ставить под сомнение позиции двух стран».

Раскроем смысл сказанного. Речь идет о том, что Москва должна предоставить японским гражданам для работы на южных Курилах «особую», отличную от российской «законодательную систему». То есть, дабы не признавать японскими властями и японскими гражданами принадлежность этих островов России, Токио требует введения для них вопреки Конституции РФ и законодательной системе нашей страны «экстерриториальности» для японцев. А именно непризнания российских законов на «временно оккупированных японских территориях». Напомним, что с 2009 года на всех российских южнокурильских островах обе палаты японского парламента произвольно объявили «суверенитет Японии». А правительство и парламент России, лишь пожурив японских законодателей за вызывающее и оскорбительное поведение, никаких серьезных мер воздействия не приняли и так и живут с дальневосточной соседкой при «японском суверенитете» на Курилах. Да еще и до последнего времени вели переговоры о принадлежности законно принадлежащих России территорий или об организации «совместной деятельности» на условиях, как пишет РИА Новости, «не нарушающих юридические позиции обеих стран».

Справедливости ради отметим, что утверждения Абэ об «особой юридической системе» на Курилах неоднократно опровергалась МИД РФ. Без указания на это информация РИА Новости является неполной и может ввести в заблуждение.

Коль скоро стороны продолжают на уровне глав внешнеполитических ведомств обсуждать вопросы «совместной хозяйственной деятельности», видимо, есть необходимость напомнить инициаторам такой «деятельности» на российских Курилах, каковы цели японской стороны при согласии на ее осуществление.

Вот как видят «совместную хозяйственную деятельность» на Курилах японские проправительственные политологи и пропагандисты: «Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская — всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально». Неужели в Кремле и на Смоленской площади не знают об этих японских «выкладках»?

Явно устаревшими и, скорее всего, переписанными из прежних информационных справок выглядят и такие утверждения РИА Новости: «В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора».

Во-первых, никакой «серьезной уступки» со стороны Абэ, в действительности, не было, ибо он не отказывался от претензий на самые большие и освоенные острова Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Максимум на что он соглашался, это получение «северных территорий» не сразу, а как бы в рассрочку, по частям. Именно так он разъяснял свою позицию в японском парламенте, отвечая на критику оппозиции, да и членов собственной Либерально-демократической партии, заподозривших своего председателя и премьера страны в согласии ограничить японские притязания Малой Курильской грядой, а именно — островом Шикотан и группой островов Плоские, Хабомаи по-японски.

Тем более странны ссылки РИА Новости на якобы достигнутые в Сингапуре договоренности сейчас, когда неукоснительно следующий курсу Абэ в отношении «северных территорий» новый кабинет Ёсихидэ Суга со всей определенностью подтвердил своей нации и миру о том, что японское правительство не откажется от требований «всех четырех островов». Выступая на пресс-конференции перед журналистами, генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил от имени правительства: «…В курсе Японии на решение с Россией территориальной проблемы и подписание мирного договора изменений нет. Наша страна обладает полным суверенитетом над северными территориями. В этой незыблемой позиции Японии, а также в том, что предметом мирных переговоров с Россией является возврат Японии всех четырех островов, никаких изменений также нет».

В свете такого заявления ссылки РИА Новости на неподтвержденные российской стороной «договоренности» в Сингапуре едва ли уместны. Тем более что слухи о якобы готовящейся «передаче» Японии Малой Курильской гряды в январе 2019 года правительством РФ были решительно опровергнуты.

Об этом РИА Новости должно быть хорошо известно. Ибо это агентство тогда сообщало: «Во время встречи замглавы МИД Игорь Моргулов заявил послу, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров».

«Главе японской дипмиссии указали, что такие заявления расцениваются как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», — подчеркнули в МИД.

Моргулов отметил, что позиция России осталась неизменной. По его словам, проблему мирного договора можно решить только в условиях качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях. Решение должны поддержать народы обеих стран.

Кроме того, оно должно основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над южными Курильскими островами».

В свете сказанного, полагаю, что государственным информационным агентствам следовало бы исходить из этой официальной позиции правительства России, а не вытаскивать вновь на свет какие-то мифические «сингапурские договоренности».