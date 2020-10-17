Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Переизбранный в сентябре на свой пост губернатор Ленинградской области направил в Законодательное собрание региона на согласование список кандидатов для назначения на должности заместителей председателя правительства Ленинградской области, которое возглавляет сам губернатор. Об этом 17 октября Александр Дрозденко написал на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам окончательное решение о кандидатах он принял во время отпуска, который провел в Ленобласти. Прежде чем представить окончательный список, он взвесил все «за» и «против».

В итоге 17 октября Дрозденко направил в Законодательное собрание следующие кандидатуры:

Роман Марков — первый зампред правительства Ленобласти, председатель комитета финансов, руководитель финансового блока. По мнению Дрозденко этот человек с большим опытом, собственным мнением и «синдромом отличника» в любом деле.

Николай Емельянов, по предложению губернатора, продолжит возглавлять социальный блок в правительстве в должности зампреда.

«Одно из самых тяжелых направлений, потому опытный, внимательный, знающий до мелочей», — уточнил губернатор.

Олег Малащенко — зампред по аграрному блоку, глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, как и в предыдущем составе областного правительства, куда он пришел с должности главы «аграрного» Лужского района.

Михаил Москвин в должности зампреда правительства продолжит отвечать за сферы строительства и ЖКХ. Он, по словам главы области, командный игрок, последовательный и прагматичный, знает всех — от прораба до министра.

Новым зампредом правительства Ленобласти станет Сергей Харлашкин, который пришел в областную команду в начале осени из «Метростроя» Петербурга. Он будет отвечать за транспорт и ТЭК — в прошлом Харлашкин в Смольном руководил комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

«Жду современного подхода, нового взгляда на проблемы и качественного результата»,— отметил Александр Дрозденко в отношении своего нового зама.

Также в правительстве Ленобласти до должности зампреда повышен Владимир Цой, который будет отвечать, как и раньше на должности главы комитета, за культуру, а также еще за спорт и молодёжную политику.

Остается в должности зампреда, главы комитета по экономическому развитию и инвестиционной деятельности и Дмитрий Ялов — «самый «старый» член моего правительства, экономический блок, умеет приводить к общему знаменателю интересы предпринимателей и региона, заточен на результат», подытожил губернатор Ленобласти.

Как отмечают в областной администрации, в структуре органов власти Ленобласти подвергнется изменениям и административный блок: вводится должность первого вице-губернатора Ленинградской области и вице-губернатора Ленобласти по безопасности.

«В соответствии с уставом региона кандидатуры вице-губернаторов не требуют согласования с депутатским корпусом», — напомнили в пресс-службе администрации.

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