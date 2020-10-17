Киев, , 12:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию 16 октября озвучил «прекрасный посыл» для всех верующих канонической Украинской првославной церкви (УПЦ), за кого не голосовать на местных выборах 25 октября.

Об этом в своем комментарии заявила украинский политический эксперт Елена Дьяченко.

Политолог отмечает, что за неделю до местных выборов в стране, где 70% граждан — православные, а крупнейшая православная конфессия — каноническая УПЦ (12 тысяч приходов и до 10 млн верующих) Зеленский выложил в соцсетях свое совместное фото с патриархом Константинопольским Варфоломеем,

«Варфоломей… помогал Петру Порошенко создавать карманную политическую организацию «Православная церковь Украины», захватывать храмы УПЦ, незаконно получил в свое пользование Андреевскую церковь. Спасибо, Владимир Александрович, теперь все понятно, сигнал более чем наглядный», — комментирует Дьяченко.

Эксперт задается вопросом о размере целевой аудитории, на которую это фото могло сработать и для кого Варфоломей — «духовный лидер».

«Нужно из общего числа православных верующих отнять крупнейшую конфессию — УПЦ, а потом еще и вторую по величине — Киевский патриархат. То есть останется примерно чуть меньше соцпогрешности. Хорошо, хоть в минус не ушли», — иронизирует она.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации офиса президента, Зеленский в ходе встречи официально пригласил Варфоломеяпосетить Украину, добавив, что он «благодарен за все, что вселенский патриарх сделал и делает для Украины».