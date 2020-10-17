Киев, , 11:28 — REGNUM Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 16 октября состоялась его внезапная «дружеская беседа» с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Отмечается, что премьер-министр Канады проводил телефонный разговор с президентом Турции, во время которого Реджеп Эрдоган отметил, что у него есть «сюрприз» для Джастина Трюдо, и передал трубку Владимиру Зеленскому.

«Лидеры Украины и Канады обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия по актуальным проектам. Зеленский и Трюдо были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам визита к Турцию Зеленский заявил, что диалог между странами динамично развивается, и они «готовы углублять стратегическое партнерство и развивать сотрудничество во всех сферах взаимного интереса».

Зеленский и Трюдо встречались летом 2019 года, причем президент Украины тогда заявил, что Трюдо — один из тех, кто вдохновил его идти в политику.