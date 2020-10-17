Симферополь, , 10:39 — REGNUM Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара никогда не признает Крым российским. Соотвествующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

Напомним, что 16 октября в Анкаре президент Турции провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров Эрдоган в очередной раз заявил, что Турция никогда не признает Крым частью России. Такие заявления он делает постоянно после переговоров с украинским руководством.

В этот раз Эрдоган также заявил, что Турция продолжит оказывать поддержку тем крымским татарам, которые сбежали из Крыма на Украину после 2014 года.

По мнению Мурадова, заявление Эрдогана свидетельствует об отсутствии у президента Турции политической логики и утрате чувства реальности.

«Анкара фактически отказывается от поддержки крымских татар, живущих на полуострове, в пользу связей с кучкой отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве, что указывает на утрату нынешними властями Турции реализма и перспективных для нее политических ориентиров в регионе», — сказал вице-премьер Крыма.

Мурадов напомнил, что крымские татары только после воссоединения с Россией обрели свой государственный язык, которого они были лишены во времена господства Украины на полуострове. Также крымские татары только после возвращения Крыма в состав России смогли получить во владение мечети, в чем Киев им отказывал, смогли избавиться от экстремистских сект, с которыми боролись долгие годы, а также освободились от провоцирования вражды с остальными жителями полуострова, что подогревалось из украинской столицы.

В Анкаре этого всего видеть не хотят, зато хотят видеть Крым в составе деградирующей и раздираемой национализмом Украины. Такая позиция ввиду отсутствия в ней политической логики может указывать на совсем другие планы недальновидных турецких политиков, а именно — на захват полуострова Турцией.

«Эти планы слишком легко разгадываются, чтобы быть тайной. Они не раз терпели фиаско в истории и не могут не вызывать сожаления и разочарования как у друзей Турции, так и у здравомыслящих турок», — подчеркнул Мурадов.