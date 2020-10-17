Бишкек, , 11:04 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, также исполняющий обязанности президента республики, выступил с обращением к жителям республики, в котором рассказал о своих целях и дальнейших шагах, сообщает 17 октября 24.kg.

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В ходе своего обращения Жапаров отметил, что его целью является установление справедливости в стране, а также реальная борьба с коррупцией, которая «отныне» перестанет быть «инструментом устранения политических оппонентов».

Жапаров пояснил, что вне зависимости от того, каким политическим лицом будет замешанный в коррупции, он будет привлечен к ответственности.

«Прежде всего мы поставим точку в деле о выводе $700 миллионов из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказания перед нашей страной по всей строгости закон», — пообещал он.

Премьер-министр Киргизии добавил, что правоохранительным органам уже были даны соответствующие поручения, и в ближайшее время результаты данной работы будут предоставлены.

«Борьба с коррупцией — это не переполненные тюрьмы, это не вседозволенность правоохранительных органов. Борьба с коррупцией — это понятные, простые и исполнимые законы, которые работают для всех одинаково», — отметил Жапаров.

Глава правительства Киргизии также пообещал, что судебная реформа будет вестись под контролем общественности, а не аппаратом президента. Он также дал обещание, что молодежь Киргизии станет активным проводниковом государственной политики республики. Жапаров пообещал и равные условия прохождения в парламент различных политических сил с обязательным сохранением молодежной, гендерной и национальной квот.

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Исполняющий обязанности президента Киргизии также дал гарантии, что криминал с сегодняшнего дня «перестанет диктовать свои условия», а времена, когда разрешение на ведение бизнеса в отдельных регионах республики нужно было получать у криминала, уйдут в прошлое.

Жапаров также отметил, что Киргизии прежде всего нужно стабилизировать экономическую ситуацию, «восстановить доверие инвесторов и обеспечить гарантии защиты и безопасности для наших предпринимателей». В связи с этим он пообещал создать специальный комитет по реформам, который «изменит подход в управлении экономикой» республики.

Он также отметил, что современные технологии позволяют упразднить «огромную армию чиновников и бюрократов». В связи с этим он пообещал в ближайшее время упразднить все «ненужные» государственные структуры.

«Оптимизацию мы начинаем с аппарата президента и правительства», — добавил он.

Жапаров отметил, что ранее многие руководители откладывали «в долгий ящик» копившиеся в последнее время вопросы. Результатом чего стала неготовность к пандемии коронавируса системы здравоохранения Киргизии и «отсутствие цифровой системы предоставления государственных услуг и обучения».

По словам Жапарова, преступной политикой в управлении финансовой системой Киргизии стала опора на кредиты и гранты, а непрозрачный механизм распределения кредитных и грантовых средств стал основой для «системной коррупции в системе государственного управления». В связи с этим Жапаров заявил о начале «ревизии» по кредитам, взятым на борьбу с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что к нему перешли обязанности президента Киргизии после того, как президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. 16 октября председатель Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдабекова сообщила, что досрочные президентские выборы в республике, вероятнее всего, состоятся 17 января 2021 года.