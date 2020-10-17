Анкара, , 09:57 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна никогда не признает Крым частью Российской Федерации. Об этом турецкий лидер заявил по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре 16 октября.

«Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку нашим крымско-татарским братьям, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами», — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что Турция оказывает содействие в строительстве жилья для крымских татар на территории Украины, а также реализует проект строительства мечети в Киеве.

Стоит отметить, что Эрдоган постоянно напоминает позицию Турции по вопросу Крыма после каждых переговоров с руководством Украины. Кроме того, Анкара периодически заявляет, что крымские татары якобы подвергаются каким-то притеснениям в Крыму.

Напомним, что президент России Владимир Путин лично пригласил Эрдогана посетить Крым и самому посмотреть, как живут крымские татары.

Отметим, что в самой Турции некоторые политические силы, исповедующие неоосманизм, считают, что Крым должен быть турецким.