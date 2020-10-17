Бишкек, , 10:34 — REGNUM Пострадавшим во время массовых беспорядков 5 и 6 октября в Бишкеке сотрудникам Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) окажут помощь. Об этом со ссылкой на нового главу Государственного комитета Камчыбека Ташиева сообщает 16 октября 24.kg.

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Ташиев также отметил, что в возглавляемом им ведомстве не ожидаются кадровые перестановки.

«Я сейчас ни одного человека не буду трогать», — отметил он.

По словам Ташиева все кадровые перестановки будут производиться лишь по результатам работы конкретного сотрудника.

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«Если сотрудник будет выполнять свою работу, приносить пользу государству, его за это наградят», — добавил председатель ГКНБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, указ о назначении Камчыбека Ташиева на должность председателя госкомитета национальной безопасности Киргизии был подписан накануне, 16 октября, исполняющим обязанности президента Киргизии Садыром Жапаровым.