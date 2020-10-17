Баку, , 08:57 — REGNUM О двенадцати погибших мирных жителz[ и более сорока раненных в результате обстрела города Гянджи в ночь на 17 октября заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

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«Погибли 12 мирных жителей, в том числе ldjt несовершеннолетних, более 40 человек ранены», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

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В МИД Азербайджана сообщили, что город Гянджа был атакован баллистическими ракетами вооруженных сил Армении приблизительно в 01:00 (около 00:00 мск).