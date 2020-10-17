Ереван, , 07:46 — REGNUM Армения направила в Москву военных на встречу с делегацией Азербайджана в целях обсуждения механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщили 16 октября в пресс-службе премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян отметила, что поездка делегации стала откликом на российскую инициативу.

«Но, по нашим данным, Баку не направил своих представителей на эту встречу. Это означает, что Баку, по сути, отказывается от соглашения, достигнутого в Москве, и отвечает отказом на инициативу РФ», — добавила Геворкян.

Она предположила, что визит азербайджанской делегации в Москву не состоится в связи с позицией Турции, которая якобы «не разрешает представителям ВС Азербайджана посетить Москву».

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Напомним, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 10 октября в гуманитарных целях, однако спустя сутки продолжили обстрелы и обвинили друг друга в нарушении соглашения.

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