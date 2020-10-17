Киев, , 07:45 — REGNUM Украинские коментаторы негативно отреагировали на пародию юмориста Максима Галкина на пять вопросов президента Украины Владимира Зеленского, на которые украинским избирателям придется ответить 25 октября во время местных выборов. Соответствующая видеозапись была опубликована российским юмористом на его странице в Instagram.

Читайте также: В офисе Зеленского рассказали, зачем нужен вопрос о числе депутатов Рады

Пародируя Владимира Зеленского, Максим Галкин задал шесть вопросов. Первый вопрос — нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет. Второй — нужно ли сократить все население Украины до трехсот народных депутатов. Третий вопрос — нужно ли легализовать медицинский каннабис для тяжело больных политиков. Четвертый — нужно ли на международном уровне поднять вопрос или все люди выполняют опубликованный в 1687 году закон Ньютона о всемирном тяготении, или его не выполняет никто. Пятый вопрос — может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами. Шестой вопрос — любишь ли ты регги?

Читайте также: Зеленский не исключил регулярного проведения всеукраинских опросов

Зрители с Украины критически оценили юмор Галкина. Одна из коментаторов, обращаясь к Галкину, написала, что уровень его юмора сейчас «равен российскому рэпу».

«Полное дно. Аплодирую и искренне радуюсь за деградацию культуры России», — пояснила она.

Один из подписчиков написал, что ему всегда нравились выступления российского юмориста, но «это вам чести не делает», пояснив, что пародия Галкина на Зеленского — это «глупо и низко».

Еще один комментатор порекомендовала Галкину шутить над российскими политиками, выразив уверенность, что «они у вас не менее смешные».

Читайте также: Опрос избирателей на Украине: Зеленский обнародовал оставшиеся вопросы

Напомним, накануне, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский обнародовал оставшиеся вопросы, на которые украинским избирателям предстоит ответить 25 октября во время местных выборов.