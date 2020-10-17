Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Президент США Дональда Трамп отстал от своего соперника Джо Байдена по телевизионным рейтингам встреч с избирателями, которые кандидаты в президенты провели 15 октября. Об этом со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen 16 октября сообщает газета USA Today.

Встречу с избирателями президента США республиканца Дональда Трампа, трансляцию которой вела телекомпания NBC, посмотрели 13,5 млн зрителей. Она продолжалась один час.

Встречу с избирателями кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, которую транслировала телекомпания ABC, посмотрели 14,1 млн зрителей. Непосредственно встреча шла полчаса, и полтора часа после её окончания продолжался аналитический разбор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что готов обеспечить мирный переход власти в случае победы на предстоящих выборах главы государства его соперника. Об этом Трамп сказал на встрече с американскими избирателями, которая состоялась в Майами в штате Флорида и транслировалась на телеканале NBC.

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