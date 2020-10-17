Москва, , 06:59 — REGNUM Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма частью России подчёркивает, что ни о каком российско-турецком «союзе» в международных делах говорить не приходится, сообщил 16 октября председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Это известная позиция Турции (по непризнанию Крыма), но её постоянное подчеркивание подтверждает: у Эрдогана — своя повестка дня. Ни о каком «союзе» речь и близко идти не может», — написал сенатор.

По словам Пушкова, о безальтернативности союза России и Турции эксперты «рассуждают» в то время, как Эрдоган пообещал вместе с Украиной «поддерживать крымских татар».

Днём ранее, напомним, турецкий лидер заявил, что Анкара всегда поддерживала территориальную целостность Украины и никогда не признает Крым российским.

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