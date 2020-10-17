Тегеран, , 09:51 — REGNUM 16 октября заместитель координатора политико-идеологического бюро штаба армии Ирана заявил, что военная организация страны играет ведущую и важную роль в противодействии мягкой войне противника. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая по случаю празднования годовщины создания политико-идеологической организации, 2-й бригадный генерал Мохаммад Багери отметил:

«Исторический приказ отца-основателя Исламской революции Имама Хомейни о формировании политико-идеологической организации армии в начале революции нейтрализовал многие культурные, научные и политические угрозы в определенных политических условиях страны того времени».

«Сегодня, по прошествии сорока лет со дня славной победы Исламской революции, ценность данного института становится все более очевидной», — подчеркнул он.

Затем Багери указал на высказывания лидера Исламской революции и заявил: «Для армии Исламской Республики Иран большая честь достичь такого уровня превосходства. Несомненно, эффективные усилия, предпринимаемые политико-идеологическим управлением, являются одним из факторов успешности действий вооружённых сил страны».