Тегеран, , 09:52 — REGNUM 16 октября посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Словакии заявил, что Братислава готова расширить связи с информационным агентством Исламской Республики (IRNA) и телерадиовещания Исламской Республики Иран (IRIB).

Аббас Багерпур-Ардекани написал в своем твиттере, что недавно у него прошли две сердечные плодотворные встречи с Ярославом Резником, председателем словацкого радио и телевидения, а также с Владимиром Пучалой, являющимся генеральным директором TASR.

«В свете хороших связей мы договорились расширять, изучать и развивать дальнейшее сотрудничество между соответствующими средствами массовой информации двух сторон, включая IRIB и IRNA», — отметил иранский посол.

Кроме того, иранский представитель выразил надежду, что в дальнейшем сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Словакией в сфере СМИ будет проходить в позитивном ключе.