Тегеран, , 09:53 — REGNUM 16 октября член комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике указал на уникальные оборонные успехи Ирана, заявив, что США не осмеливаются на военную конфронтацию с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая в интервью информационному агентству Mehr, Фада Хоссейн Малеки подтвердил, что американцы не осмеливаются использовать военный вариант против Ирана из-за беспрецедентных и уникальных оборонных достижений исламской страны.

Переходя к вопросу о том, что эмбарго на поставки оружия Ирану будет снято 18 октября, он подчеркнул:

«Снятие эмбарго на поставки оружия Ирану — это лучшая возможность оптимально использовать самые современные мировые технологии для укрепления оборонной мощи страны».

Ранее члены комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике посетили выставку с последними достижениями министерства обороны Ирана.