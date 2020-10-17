Тегеран, , 10:54 — REGNUM 16 октября посольство Ирана в Пакистане в своем послании заявило, что свободное сотрудничество с соседями является основным принципом внешней политики Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В связи с отменой эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, которая приходится на 18 октября, в заявлении отмечается, что Тегеран считает свободную торговлю с другими странами, особенно со своими соседями, важным правом и принципом своей внешней политики.

«С отменой эмбарго на поставки оружия не будет никаких юридических препятствий для военного сотрудничества и связанных с ним финансовых операций», — говорится в заявлении далее.

Иранское посольство в Исламабаде в заявлении по случаю пятой годовщины Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) отметило:

«В связи с отказом продлить эмбарго на поставки оружия Ирану на заседании Совета Безопасности ООН 25 августа 2020 года и принятием новой резолюции её положения имеют юридическую силу, а члены ООН обязаны их выполнять и соблюдать».