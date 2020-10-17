Тегеран, , 09:57 — REGNUM 16 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил попадание нескольких ракет по приграничным районам страны, заявив, что в случае повторения таких инцидентов страна будет вынуждена принять соответствующие меры. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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"К сожалению, тревожные новости сообщают о ложных обстрелах иранской территории, что вообще неприемлемо», — отметил он.

Отвергая слухи об ответной реакции со стороны иранских пограничников, Хатибзаде подчеркнул: «Поддержание безопасности и мира среди иранских граждан, проживающих в приграничных районах, является красной линией для наших вооруженных сил, и в случае повторного обстрела Исламская Республика Иран не останется равнодушной».

27 сентября Армения и Азербайджан возобновили столкновения в приграничном районе, обвиняя друг друга в насилии. Нагорный Карабах на протяжении последних десятилетий являлся яблоком раздора между двумя странами.