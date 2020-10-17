Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Решение Евросоюза о введении новых антироссийских санкций в связи с «нападением» на российского блогера Алексея Навального поддерживается властями США. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус 16 октября написала на своей странице в социальной сети Twitter.

«Соединённые Штаты приветствуют решение ЕС о введении санкций на российских чиновников, связанных с отравлением Алексея Навального. Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности», — написала Ортэгус.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против шести высокопоставленных российских чиновников и одной организации, которые якобы причастны к отравлению Навального боевым ядом, имеющимся у РФ. В санкционном списке оказались глава ФСБ России Александр Бортников, первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, два заместителя министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Организация, также попавшая в санкционный список из-за якобы причастности к «делу Навального» — Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что антироссийские санкции, введённые Евросоюзом из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, должны заставить Россию переосмыслить ситуацию.

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