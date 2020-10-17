Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Предложенный президентом России Владимиром Путиным вариант продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) только на один на год не приемлем для Соединённых Штатов, написал 16 октября советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен на своей странице в Twitter.

«Сегодняшнее предложение президента Путина о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок — это не вариант», — объяснил он.

О'Брайен напомнил, что США в ходе переговоров предлагали России продлить договор на год при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов, и такой вариант стал бы «победой для обеих сторон». Поэтому чиновник рассчитывал на согласие Москвы.

Теперь, по его словам, две страны рискуют перейти в фазу, когда «разразится дорогостоящая гонка вооружений».

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Напомним, 16 октября Владимир Путин предложил продлить договор без всяких условий хотя бы на год, чтобы стороны получили время и «провели содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода».

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