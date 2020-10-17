Вашингтон, 17 октября 2020, 05:47 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома и президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни вылечилась от болезни, вызываемой заражением коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.
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«Счастлива, что избавилась от COVID!» — написала Макинэни.
Напомним, что о своём заражении коронавирусом SARS-CoV-2 Макинэни сообщила 5 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что после выздоровления от коронавирусной инфекции у него не осталось никаких симптомов заболевания.
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