Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома и президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни вылечилась от болезни, вызываемой заражением коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Счастлива, что избавилась от COVID!» — написала Макинэни.

Напомним, что о своём заражении коронавирусом SARS-CoV-2 Макинэни сообщила 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что после выздоровления от коронавирусной инфекции у него не осталось никаких симптомов заболевания.

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