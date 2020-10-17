Баку, 17 октября 2020, 05:36 — REGNUM Турция обладает достаточным авторитетом в мире, чтобы защищать свои интересы и интересы своих союзников так, как считает нужным, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу А-Haber.
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«Ни один вопрос в регионе не может быть решен без участия и согласия Турции. Сирия, Ливия, Средиземное море продемонстрировали это», — сказал азербайджанский лидер.
По его словам, такое положение дел вызывает беспокойство сил в других странах, в частности, в европейских, которые не желают роста мощи Турции.
В интервью телеканалу Алиев сообщил также, что Азербайджан не планирует обращаться за военной помощью к Турции и Пакистану для решения нагорнокарабахского вопроса.
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