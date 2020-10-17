Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Российское посольство в Вашингтоне потребует от американского госдепа объяснения задержания и многочасового допроса журналиста телеканала RT Константина Рожкова, сообщили 17 октября на странице дипломатического ведомства в Facebook.

Инцидент произошел 15 октября в аэропорту Нью-Йорка, куда журналист прибыл для съёмок документального фильма о США накануне президентских выборов.

Представители госбезопасности США остановили его, потребовали дать доступ к электронным носителям, объяснения информации, имеющейся в открытом доступе и содержащейся в журналистской переписке.

«Допрос сотрудника российского СМИ явно вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности, — отметили в посольстве. — Рассматриваем произошедшее как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы, дающей возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды».

Ранее сам Рожков сообщал, что допрос длился более трех часов. Агенты госбезопасности забрали у журналиста его документы и технику, попросили открыть смартфон, чтобы посмотреть фото и переписку, также задавали вопросы о нём, о работе, выясняли другие подробности его визита в США.

Читайте также: В США хотят обязать СМИ раскрывать свою принадлежность к иноагентам