Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Представители правительства США и крупнейшей федеральной корпорации Канады в ядерной сфере подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией в области ядерной безопасности. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Национального управления по ядерной безопасности Минэнерго США.

«Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США и компания Atomic Energy of Canada Limited (Канада) подписали сегодня меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и обмена информацией в области ядерной безопасности, гарантий и нераспространения», — говорится в сообщении американского ведомства.

В соответствии с подписанным документом, действующим в течение пяти лет, стороны предполагают осуществлять обмен информацией, сотрудничать в области исследований и разработок, проводить совместные тренинги и семинары.