Каир, , 03:47 — REGNUM Спасательное буксирное судно (СБС) Северного флота (СФ) ВМФ России «Алтай» прошло Суэцким каналом в Средиземное море. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

В настоящее время «Алтай» следует курсом на соединение с большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», который действует в Средиземном море с августа.

На борту «Алтая», который ранее выполнял задачи в акватории Красного моря, для охраны и обороны от возможных пиратских и террористических атак находится антитеррористическая группа морских пехотинцев СФ.

Напомним, что СБС «Алтай» входит в состав отдельного отряда спасательных судов СФ и неоднократно участвовал в дальних походах в Арктику, Атлантику и в Средиземное море.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» провёл противолодочные учения в восточной части Средиземного моря.

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