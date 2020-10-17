Гянджа, Азербайджан, , 02:56 — REGNUM По меньшей мере шесть человек погибли в азербайджанском городе Гянджа во время ракетного удара со стороны Армении, сообщил 17 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

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«Число погибших в результате ракетной атаки на Гянджу достигло шести человек, ранены 35 гражданских лиц», — написал он.

Гаджиев сообщил также, что во время атаки на город использовались баллистические ракеты «Скад».

Ранее в генпрокуратуре Азербайджана заявили, что в результате ракетного обстрела погибли пятеро, ранены 34 человека, более 20 домов населённого пункта Азербайджана превратились в руины и разрушена часть инфраструктуры.

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