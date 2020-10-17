Подгорица, , 02:05 — REGNUM Председатель парламента Черногории Алекса Бечич 16 октября получил очередные поздравления от президента Национального собрания Венгрии Ласла Ковера и председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, которые выразили надежду на продолжение и углубление плодотворного сотрудничества с главным законодательным органом Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Отношения между Венгрией и Черногорией всегда развивались в духе взаимного доверия и дружбы. Соответственно, Национальное собрание Венгрии готово продолжать и углублять сотрудничество с парламентом Черногории», — подчеркнул Ковер в своём поздравлении.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время ожидается продолжение межпарламентского диалога с Черногорией на двустороннем уровне.

Бечич отметил, что Черногория и Украина имеют традиционно хорошие отношения, без разногласий, характеризуемые взаимным уважением, приверженностью общим интересам и стратегическим внешнеполитическим целям.

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