Баку, , 00:57 — REGNUM Азербайджан возобновил работу двух пограничных застав на границе с Ираном, сообщили 16 октября в пресс-службе азербайджанской пограничной службы (ГПС).

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«После освобождения от армянской оккупации территорий, прилегающих к границам Ирана, ГПС Азербайджана 16 октября возобновила боевое дежурство на двух заставах Джабраильского района. Это заставы «Чахырлы» и «Махмудлу», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, город Джабраил и соседние поселения находились с 1993 года под контролем Нагорно-Карабахской Республики. Через неделю после начала нового конфликта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные заняли Джабраил.

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