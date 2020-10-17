Тирасполь, , 00:48 — REGNUM В Приднестровье завершилась ежегодная плановая ротация мотострелковых батальонов Оперативной группы российских войск. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

Полевой выход военнослужащих мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в ПМР Минобороны России

Военнослужащие российских миротворческих подразделений заступили на 15 постов и контрольно-пропускных пунктов, расположенных в Центральном и Южном участках Зоны безопасности (протяжённость 225 километров и шириной до 20), где будут осуществлять миротворческую миссию по октябрь 2021 года.

Вышедший из состава совместных миротворческих сил мотострелковый батальон ЗВО вернулся в пункт постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье в настоящее время осуществляется плановая ротация миротворческих подразделений российского воинского контингента.698

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