Конфлан-Сент-Онорин, , 00:48 — REGNUM После прибытия на место, где ранее был зверски убит профессор колледжа, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «вся нация теперь объединилась вокруг преподавателей, чтобы их защитить». Об этом в субботу, 17 октября, сообщает Le Figaro.

По итогам визита в коммуну Конфлан-Сент-Онорин, где днем ранее исламский сепаратист обезглавил 47-летнего преподавателя истории и географии, Макрон охарактеризовал это убийство как «ярко выраженную террористическую атаку».

Выступая перед журналистами, президент добавил, что вся Франция «будет находиться на стороне преподавателей, чтобы защищать их и давать им возможность посвящать себя такому прекрасному делу, как освобождение разума людей».

Напомним, около 17:00 (GTM+2) 16 октябрямужчине отрезали голову возле одного из учебных заведений. По утверждению местных СМИ, убитый был преподавателем, а голову ему отрезал отец одного из учеников. По некоторым данным, убитый проводил уроки"свободы слова» и применял на них карикатуры на пророка Мухаммеда.

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