Конфлан-Сент-Онорин, , 00:19 — REGNUM По итогам визита в коммуну Конфлан-Сент-Онорин, где ранее исламский экстремист обезглавил преподавателя истории и географии, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что учитель был убит, «потому что преподавал ученикам свободу слова».

Как сообщает France Info, в пятницу, 16 октября, вскоре после убийства Макрон отправился в коммуну Конфлан-Сент-Онорин департамента Валь-д'Уаз, где посетил место работы обезглавленного преподавателя и провел беседу с полицейскими, префектом и мэром коммуны.

По итогам встречи президент заявил, что 47-летний учитель был убит, «потому что преподавал ученикам ученикам свободу слова и свободу совести».

Напомним, около 17:00 (GTM+2) 16 октября мужчине отрезали голову возле одного из учебных заведений. По утверждению местных СМИ, убитый был преподавателем, а голову ему отрезал отец одного из учеников. По некоторым данным, убитый проводил уроки «свободы слова» и применял на них карикатуры на пророка Мухаммеда.

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