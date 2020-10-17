Париж, , 00:14 — REGNUM Глава Социалистической партии Франции Оливье Фор предложил членам группы «Экология, Демократия, Солидарность» (ЭДС) войти в состав своей фракции в парламенте. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает Le Figaro.

После выхода Дженнифер Теммерман из группы ЭДС, последняя может потерять статус фракции в составе нижней палаты французского парламента, Национальной Ассамблеи, так как число ее членов теперь меньше 15.

Оливье Фор протянул руку помощи сопредседателю ЭДС Маттье Орфелану. «В последнее время члены этой фракции продемонстрировали существенную близость нашим идеям. Если они того захотят, они могут присоединиться к нам», — предложил Фор.

Напомним, 16 октября лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция»Жан-Люк Меланшонотказался от выступления на телеканале France 2 и призвал «предпринимателей из частного сектора экономики создать подлинно политическую передачу».

Читайте ранее в этом сюжете: Меланшон отказался от дебатов с министром здравоохранения Франции