Париж, , 22:49 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен совершил визит в Марокко, где провел переговоры со своем коллегой Абделуафи Лафтитом. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает Le Figaro.

В ходе двусторонней встречи в столице Марокко городе Рабат стороны обсудили миграцию, борьбу с терроризмом и незаконный оборот наркотиков, с которым усердно борется Дарманен.

«Мы смогли обговорить многие проблемы, касающиеся национальной безопасности и борьбы против терроризма», — подтвердил французский министр.

Политик также отметил, что две страны собираются заключить соглашение по борьбе с наркоторговлей. Напомним, что на данный момент Марокко ежегодно поставляет в Европу около 700 тонн психотропных веществ на сумму 23 млрд долларов.