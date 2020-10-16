Минск, , 21:43 — REGNUM ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — дочерняя компания российского Газпрома, получила 16 октября от белорусских государственных газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Нафтан» денежные средства в неполном размере. Об этом сказано в распространённом заявлении газпромовской структуры.

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В документе указано, что «Белтопгаз» перечислил средства в размере, равном сумме задолженности за поставки природного газа в апреле-сентябре, а «Нафтан» — за период мая-сентября.

«Вместе с тем, в нарушение договоров на поставку природного газа, акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями ГПО «Белтопгаз» не подписаны, акты сдачи-приемки природного газа за март-сентябрь и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года ОАО «Нафтан» не подписаны, в платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена», — подчеркнула белорусская «дочка» Газпрома.

Пока задолженность (включая пеню) не будет погашена и документы не будут оформлены, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» отказывается считать ситуацию с расчётами за поставленный природный газ полностью урегулированной.

Напомним, правительство Белоруссии долго отказывалось признавать задолженность перед ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». После длившихся с начала года переговоров, 16 октября Минэнерго Белоруссии заявило, что «за поставленный в январе—сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме» — то есть задолженности за фактически потреблённую газпромовскую продукцию нет.

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