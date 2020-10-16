Минск, , 21:37 — REGNUM Власти Белоруссии не только отказываются от традиционного названия Отечественных войн, но и внедряют альтернативную трактовку эпохальных исторических событий. Одновременно проводится реабилитация интервентов и оккупантов, а память о защитниках Отечества предаётся забвению и поруганию.

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Институт истории НАН Белоруссии активно участвовал в методической проработке и внедрении отказа от термина «Отечественная война 1812 года). Как следствие, теперь не только в учебной литературе, но и коммерческих объявлениях традиционный термин заменяется на «война 1812 года» и даже «гражданская война».

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Белорусское ООО «Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» (Минская область, Пуховичский район) распространило приглашение на массовое развлекательное мероприятие «1812». Эпоха Наполеоновских войн. (XIXв)», позиционируя его как очередной «урок живой истории».

«17 октября программа будет посвящена 1812 году. Для наших соотечественников Восточная кампания Наполеона стала гражданской войной: часть боеспособных мужчин забрали принуждением в армию россияне, остальные добровольцами присоединялись к Великой армии Бонапарта. Поэтому нередко случались истории когда два брата воевали по разные стороны», — сказано в публикации устроителей.

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На самом деле Отечественная война 1812 года не была для Белоруссии ни «русско-французской», ни «гражданской», ни иной другой, как заверяют белорусские ревизионисты — официальные и маргинальные. Она была Отечественной войной 1812 года, констатируют авторитетные белорусские и российские учёные.

Коммерсанты из «Дудуток» фактически вносят свою лепту в искажение белорусской истории и насаждение мифов политики «белорусизации», инициированной Александром Лукашенко и долгие годы проводившейся такими его приближёнными, как недавно сбежавший в Польшу член оппозиционного «Координационного совета», наполеонофил и «почётный мушкетёр» Павел Латушко.

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