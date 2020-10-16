Ереван, , 21:36 — REGNUM Войска Азербайджана пытались наступать в Карабахе на северном и южном направлениях при поддержке авиации, беспилотников и артиллерии, сообщил 16 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам. на северном направлении азербайджанским войскам не удалось захватить какой-либо позиции или высоты.

Кроме того, Ованнисян сообщил о «некоторых перегруппировках», осуществленных армянскими войсками после тяжелых боев на южном направлении.

По данным минобороны Армении, за последние сутки было «нейтрализовано несколько летательных аппаратов» Азербайджана, идентификация которых еще не проведена.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны несут большие потери.

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