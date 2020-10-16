Подгорица, , 23:33 — REGNUM На встрече председателя парламента Черногории Алексы Бечича и посла России в Черногории Владислава Масленикова 16 октября собеседники пришли к выводу, что открытый диалог при взаимопонимании и взаимоуважении приведет к улучшению отношений двух стран. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Как сообщает пресс-служба парламента Черногории, Бечич и Маслеников обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-черногорских отношений и подчеркнули готовность содействовать двустороннему сотрудничеству, в том числе на межпарламентском уровне.

«Общепринято, что открытый диалог при взаимопонимании и взаимоуважении приводит к улучшению отношений. По этому поводу президент я приветствую усилия Российской Федерации по борьбе с пандемией COVID-19», — отметил Бечич.

Напомним, на прошедших 30 августа выборах в Черногории оппозиционные партии набрали достаточное количество голосов, чтобы закрепиться в однопалатном парламенте и сформировать правительство. Председателем парламента стал оппозиционер от партии «За будущее Черногории» Алекса Бечич. Согласно многочисленным заявлениям представителей оппозиции Черногории, новый состав правительства будет придерживаться прозападного политического курса и поддержит санкции ЕС против России.