Москва, , 21:04 — REGNUM Ракетный комплекс «Бастион» из состава береговых сил Северного флота поразил крылатой ракетой надводную цель в Баренцевом море, сообщает 16 октября пресс-служба флота.

Стрельбы были выполнены с одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

«Сегодня на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа личный состав берегового ракетного комплекса «Бастион» тактической группы Северного флота, несущий службу на военной базе «Арктический трилистник», выполнил стрельбу крылатой ракетой по морской цели», — указано в сообщении пресс-службы.

Противокорабельная ракета «Оникс» поразила судно-мишень, расположенное в Баренцевом море на расстоянии 200 км от позиции пусковой установки.

Как сообщало ИА REGNUM, российские береговые ракетные комплексы «Бастион» развернуты в Арктике для прикрытия Северного морского пути. Ими оснащены тактические группы Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах.

Комплексы «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов, в том числе и в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее пройдут военные учения