Белград, , 23:34 — REGNUM В Нови-Саде в районе Петроварадина 16 октября открылся мемориальный дом хорватского бана Иосифа Елачича. Правительство Сербии выкупило дом за 600 000 евро и передало его во владение хорватскому национальному сообществу. Его юридическое оформление должно быть завершено к весне 2021 года. На открытии дома президент Сербии Александр Вучич заявил, что тем самым его страна хочет направить чёткий посыл о том, что хорваты также являются гражданами Сербии, и что они должны пользоваться всеми возможными правами. Он также добавил, что Сербия для них является родиной. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Александр Вучич подчеркнул, что в отношениях Сербии и Хорватии бывали как взлёты, так и падения.

«Со времени рождения бана Елачича, в течение 19 века, во времена Первой и Второй мировой войны, конфликта 1990-х годов… В наших отношениях редко кто соглашался идти на компромисс по многим вопросам. Теперь Сербия — такая же родина для местного хорватского населения, как и для сербских граждан», — указал Вучич.

Напомним, что Йосип Елачич — австрийский полководец и хорватский государственный деятель, знаковая фигура хорватской истории. Бан Хорватии с 23 марта1848 по 19 мая 1859 года. Известен как активный участник подавления Венгерской революции 1848—1849 годов (вожди революции отказались признать независимость или хотя бы автономию Хорватии, в результате чего Елачич стал их непримиримым врагом). Также известен тем, что упразднил в Хорватии кметство (местный вариант крепостного права).