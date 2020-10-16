16 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Сербский народ Косово и Метохии не нуждается в Сообществе сербских муниципалитетов, которое будет простой неправительственной организацией в рамках «Республики Косово»… Он нуждается в восстановлении муниципальных структур в соответствии с законами, принятыми в парламенте Сербии и возвращении административных, правосудных органов, а также органов безопасности Республики Сербии в Косово и Метохию.

Даниел Игрец, , 22:00 — REGNUM «Конституция — это не Библия, и ее надо менять». Такие слова произнес спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак во время недавнего визита в Сербию. Несложно понять, кому в первую очередь были адресованы его слова. Разумеется, Сербии.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

От Сербии ожидается, что она перекроит свой основной закон по лекалам и интересам сепаратистской верхушки в Приштине и её западных покровителей. От Сербии ожидается, что она признает так называемое Косово и навсегда откажется от гарантий, которые ей предоставляет Резолюция 1244 СБ ООН в деле защиты единого государственного и юридического правопорядка в Косово и Метохии. Официальные лица в Брюсселе уже не стараются завернуть эти требования в дипломатическую мишуру — они все более открыто и агрессивно навязывают их как условия для продления «европейского пути» Сербии. Нет никаких сомнений, что события вокруг приостановки процесса формирования Сообщества сербских муниципалитетов необходимо рассматривать в контексте принуждения Белграда к отказу от своего суверенитета над южным краем, теперь уже де-юре.

Давайте уточним сразу: я не считаю, что брюссельское соглашение о принципах учреждения Сообщества сербских муниципалитетов от 2015 года в долгосрочной перспективе является хорошим для Сербии. Оно содержит решения, которые или невозможно, или очень сложно оправдать с точки зрения действующей конституции. В соглашении не уточняется юридическая суть Сообщества, что дает албанской стороне возможность рассматривать данную ассоциацию муниципалитетов как обыкновенную неправительственную организацию. В соглашении говорится, что Сообщество сербских муниципалитетов будет сформировано постановлением так называемого правительства Косово и что оно будет действовать в соответствии с законами сепаратистской территории. Также там не гарантируется какая бы то ни было юридическая и институциональная связь с сербским государством. На это указывает и заявление депутата косовского парламента Исы Мустафы, который говорит о том, что бывший представитель ЕС Кэтрин Эштон в 2015 году в переписке гарантировала ему, что Сообщество сербских муниципалитетов не будет обладать никакими законодательными и исполнительными полномочиями. Нигде не упоминается, что при создании Сообщества сербских муниципалитетов будут учтены положения Резолюции 1244 СБ ООН. Если бы существовало намерение сделать Сообщество сербских муниципалитетов механизмом защиты и объединения сербского народа в Косово и Метохии, тогда подход к этим переговорам был бы намного более серьезным, с большей дозой осторожности, а юридические и дипломатические навыки, которые были проявлены при составлении текста соглашения, находилось бы на гораздо более высоком уровне.

Некоторые могут подумать — если соглашение вредно для Сербии, почему Приштина избегает его внедрения? Ответ довольно простой. Потому что в стратегии великоалбанских политиков сербы рассматриваются как источник проблем и препятствие на пути к созданию единого албанского государства. Поэтому их необходимо изгнать. Или по крайней мере остановить любую более или менее значимую политическую деятельность сербов в Косово и Метохии. Приштина не готова признать право сербов даже на крошечную политическую и территориальную автономию, потому что в любом намеке на сербское объединение она видит угрозу для собственного сепаратистского проекта. Заявления албанских политиков о том, что Приштина якобы сформирует Сообщество сербских муниципалитетов «только после того, как будет подписано всеобъемлющее соглашение с Белградом», являются частью их пресловутой стратегии шантажа, согласно которой они должны получить от Сербии всё в обмен на отсутствие малейшей готовности к компромиссу.

Напрашивается вопрос — что делать дальше? Ответ — прекратить политику уступок и недооценки собственных возможностей. Если самопровозглашенные органы власти в Приштине ссылаются на непризнанную конституцию Косово, то и официальные лица в Белграде должны ссылаться на конституцию международно признанного государства — Сербии. Белград не обязан вести переговоры о статусе Косово и Метохии, так как этот статус был определен еще в 1999 году принятием обязывающих решений СБ ООН. С косовскими албанцами можно вести переговоры только о модели внедрения этих решений и заниматься поиском компромисса в рамках конституции Сербии и Резолюции 1244. Идея создания отдельного Сообщества сербских муниципалитетов не плоха по сути. Но для ее реализации необходимо дополнительно разработать и конкретизировать гарантии защиты суверенитета и территориальной целостности Сербии. Такое Сообщество сербских муниципалитетов должно стать частью сербского конституционного и юридического правопорядка, с непосредственной поддержкой в Белграде и с возможностью защиты интересов сербского народа перед органами Автономного края Косово и Метохия.

Сербия не должна позволить злоупотреблять вопросом Сообщества сербских муниципалитетов для того, чтобы на нее оказали дополнительное давление в смысле признания так называемого Косово. Сообщество сербских муниципалитетов должно быть не последним этапом процесса обретения независимости сепаратистского Косово, а первым шагом процесса восстановления сербской государственности. Сербский народ не нуждается в Сообществе, которое будет простой неправительственной организацией в рамках «Республики Косово»… Он нуждается в восстановлении муниципальных структур в соответствии с законами, принятыми в парламенте Сербии и возвращении административных, правосудных органов, а также органов безопасности Республики Сербии в Косово и Метохию.