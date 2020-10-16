Анкара, , 20:37 — REGNUM Турция не признавала и не признает аннексию Крыма, заявил 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Эрдоган назвал Украину «ключевой страной для обеспечения стабильности и безопасности нашего региона».

«Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Вместе с Украиной мы продолжим поддерживать крымских татар», — сказал Эрдоган.

В ответ Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за его готовность участвовать в украинском проекте «Крымская платформа», направленном на возвращение Крыма под контроль Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России по итогам всенародного референдума в марте 2014 года. Полуостров вышел из состава Украины после нацистского госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года.

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